Maltempo, Livorno: chiuso al traffico il lungomare per mareggiate

A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile del Comune di Livorno ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate del viale Italia, sul lungomare della citta’, nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani.

La chiusura, spiegano dal Comune, e’ prevista fino alle 20, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana. Il divieto di transito interessa sia il traffico privato, su due e quattro ruote, sia il trasporto pubblico.

La Protezione civile comunale ha allestito due transennamenti a nord e sud del tratto interessato; le squadre delle associazioni di volontariato presenti hanno l’incarico di fornire le informazioni relative ai percorsi alternativi che autobus, motocicli e automobili dovranno seguire per attraversare la citta’.

Particolare attenzione verra’ riservata all’afflusso e al deflusso dei tifosi attesi all’Armando Picchi per la partita di calcio Livorno-Foggia in programma per le ore 15. L’amministrazione comunale ha gia’ provveduto ad avvertire Aamps che nel corso della giornata effettuera’ una serie di passaggi per ripulire dai detriti portati dalle onde il tratto di strada interessato.