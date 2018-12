Maltempo Livorno, Rossi porta a Roma la conta dei danni: 6,6 milioni di euro

La Toscana ha inviato oggi al dipartimento della protezione civile nazionale il censimento ufficiale dei danni causati dall’alluvione di Livorno del settembre 2017. I danni complessivi ammontano a 6,6 milioni: 3,6 a carico di privati, altri 3 rimediati dalle imprese nei territori di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

Il presidente della Regione, Enrico Rossi, nella sua veste di commissario straordinario ha anche inviato il piano degli interventi di ripristino e messa in sicurezza per la costa meridionale della Toscana colpita dal maltempo e le mareggiate. In questo caso l’importo complessivo e’ pari a 40 milioni.

“Ringrazio tutte le amministrazioni- commenta Rossi- che hanno lavorato per mettere a punto la raccolta di questi dati, fondamentali per consentire il ristoro dei danni subiti da cittadini e imprese e per realizzare le opere di ripristino necessarie. Continueremo a seguire con la massima puntualità e attenzione tutte le fasi successive per garantire alle comunità e ai territori colpiti la completa ripresa”.