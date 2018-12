Maltempo, Mise: “Coordinamento della Protezione Civile per la salvaguardia delle foreste”

“E’ stato un incontro molto positivo, – ha dichiarato il ministro Riccardo Fraccaro – nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno accolto con soddisfazione l’impegno del governo a gestire in maniera condivisa i problemi causati dal maltempo al nostro patrimonio boschivo. Siamo al lavoro per dare risposte rapide ad un’emergenza che coinvolge tutta la filiera del legno e che ha ripercussioni sul tessuto economico del Paese”.

E’ quanto è stato deciso al tavolo tecnico per la messa in sicurezza il recupero e la valorizzazione dei boschi, danneggiati dal maltempo lo scorso 29 ottobre, nei territori del Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, che si è svolto questa mattina al Mise.

Un coordinamento in capo alla Protezione Civile per salvaguardare il patrimonio forestale e supportare il territorio nel processo di raccolta degli alberi colpiti dal maltempo e, successivamente, aiutare le imprese del territorio nella fase di vendita del legname raccolto.

