Maltempo e neve a Bologna: “Sta nevicando, state dalla parte dei riders e non ordinate cibo”

“In questo momento a Bologna sta nevicando, chiediamo ai cittadini di stare dalla parte dei riders e di non ordinare cibo di consegna a domicilio“: lo ha chiesto ieri sera l’assessore al Lavoro del Comune di Bologna, Marco Lombardo, in un post su Facebook.

“Sgnam e Mymenu hanno deciso di sospendere il servizio ma le altre piattaforme non solo non hanno sospeso, ma hanno persino aumentato il prezzo per le consegne“. “Non possiamo ordinare la sospensione della viabilita’ per categorie di persone, ma possiamo stigmatizzare questo comportamento“.