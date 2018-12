Maltempo: nevica nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia, difficoltà nelle Sae

Le precipitazioni nevose che stanno interessando da ieri il centro/nord hanno raggiunto anche le zone del Reatino colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.

Nevicata abbondante nella notte ad Amatrice, ad Accumuli, e relative frazioni.

In una nota il Comitato Illica vive denuncia che “per il terzo anno consecutivo il Governo, il commissario, i governatori e i sindaci non sono riusciti a far fronte al gelo e le bufere di neve, assolutamente prevedibili vista la stagione invernale“. “I residenti del cratere di Accumoli si trovano in uno stato di emergenza freddo senza che nessuno della filiera governativa a tutti i livelli si sia preoccupato di dotare il territorio di gruppi elettrogeni autonomi. La richiesta era stata fatta dai residenti consapevoli, per esperienza diretta, dei problemi legati al gelo. L’elettricita’ e’ saltata, pertanto il riscaldamento non funziona. Anziani, donne e bambini sono costretti a vivere in una condizione da arcipelago gulag. I mezzi di trasporto pubblico questa mattina non sono riusciti a raggiungere le Sae di Accumoli, quindi gli approvvigionamenti alimentari sono impossibili. Sui tetti, piatti, si sta accumulando ingente quantita’ di neve con il rischio crolli. Servono squadre di emergenza della Protezione Civile pronte per evitare che accadano altre tragedie. Facciamo appello al presidente Conte, al commissario Farabollini, alla Protezione Civile, al presidente Zingaretti, ai sindaci di costituire una cabina di regia per l’emergenza neve nel cratere e dotare i cittadini di tutti gli strumenti per sopravvivere alla stagione invernale“.