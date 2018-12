Maltempo, Protezione Civile: le donazioni al numero solidale destinate ad un unico progetto da realizzare in Veneto

Le promesse di donazioni pari a 739.934,00 euro, raccolte attraverso il numero solidale, attivato in occasione dell’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il nostro il nostro paese nei mesi di ottobre e novembre, saranno destinate ad un unico progetto da realizzare nella Regione Veneto.

Questa l’unanime decisione delle Regioni colpite dagli eventi calamitosi, condivisa ieri durante una riunione presieduta dal Capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, che permetterà alla Regione Veneto di presentare fino a tre proposte progettuali da sottoporre al costituendo Comitato dei Garanti, cui spetterà il compito di selezionare l’iniziativa più idonea.

“Ancora una volta il Sistema Nazionale di Protezione Civile ha dato prova di unità, tempestività ed efficienza. Ringrazio tutte le Regioni interessate per il saggio pragmatismo e la grande solidarietà mostrati decidendo di convogliare i fondi donati dagli italiani verso una delle regioni maggiormente colpita da quegli eventi.” Così Angelo Borrelli ha espresso la sua soddisfazione e il suo apprezzamento per la decisione emersa dal tavolo.