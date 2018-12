Maltempo Puglia: prime nevicate e campagne imbiancate, “chicchi di grandine come noci a Foggia”

Si è registrata nelle scorse ore la prima nevicata in Puglia, nella zona alta della Murgia, tra Altamura e Corato: Coldiretti Puglia segnala che le campagne si sono imbiancate, dopo le grandinate che hanno colpito nelle scorse ore le province di Bari e Brindisi e la provincia di Foggia.

“La morsa di freddo e gelo non accenna a placarsi in Puglia, con le campagne improvvisamente imbiancate da grandine e nevischio per l’abbassamento repentino delle temperature“, ha spiegato il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. “Chicchi di grandine come noci sono caduti a Foggia con epicentro a San Giovanni Rotondo, mentre su Polignano, Monopoli e Fasano una improvvisa e violenta grandinata si è abbattuta sulle produzione di ortaggi in pieno campo“. Sono a rischio le coltivazioni invernali “come broccoli, cavoli, carciofi, finocchi e cime di rape che risentono del brusco abbassamento della colonnina di mercurio, dopo le temperature troppo alte registrate fino a qualche giorno fa rispetto alla media stagionale che hanno causato la marcescenza di alcuni prodotti orticoli come i broccoletti,” segnala il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti.