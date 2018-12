Maltempo: a Ravenna la domanda di risarcimento danni scade fra 8 giorni

A Ravenna c’e’ tempo fino al 27 dicembre per presentare la domanda per ottenere il contributo a sostegno “della popolazione e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” per chi ha subito danni dal maltempo.

A informare i cittadini e’ lo stesso Comune che rende note le ‘istruzioni’ arrivate dalla Regione Emilia-Romagna per avviare le pratiche per ottenere sostegno economico a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito Ravenna dal 27 ottobre al 5 novembre. Una volta chiuse le candidature sara’ poi la Regione, su base dell’ordinanza della protezione civile, a decidere a chi assegnare le erogazioni economiche, secondo criteri di priorita’ e rispettando determinati massimali.

Infatti, saranno attivate misure di sostegno economico: per i nuclei famigliari che hanno subito danni alla propria casa per un massimo di 5.000 euro mentre le imprese non potranno sforare il tetto dei 20.000 euro. I documenti per presentare la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Ravenna e potranno essere consegnati a mano o spediti per posta con raccomandata, allegando una marca da bollo.