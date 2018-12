Maltempo, San Severino: 48 ore di lavoro per l’emergenza neve

Quarantotto ore di superlavoro ininterrotto per operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche che ha risposto all’emergenza Maltempo dovuta a una violenta nevicata che ha colpito anche il territorio settempedano.

Decine le chiamate da chi e’ rimasto senza luce per ore per difficolta’ sulla linea d’alimentazione dell’alta tensione, dopo un guasto alla rete di distribuzione Enel nei pressi di Belforte del Chienti, ma anche sulla rete locale, a causa della caduta di rami e alberi sui fili. Una cinquantina gli interventi di ripristino.

L’Enel ha fatto sapere che solo poche utenze ubicate in localita’ Elcito, Agello, Serrone e Marciano, continuano a non essere servite a corrente continua: per risolvere l’emergenza, si e’ fatto ricorso ai generatori alimentati a benzina. L’opera di uomini e mezzi della municipalizzata andra’ avanti per la sistemazione di interi tratti di cavi spezzati dal peso della neve mista a pioggia.

L’apporto dell’Assem e’ stato fondamentale durante le ore di blackout, con la fornitura di generatori di corrente presso le abitazioni dove vivono persone malate costrette a letto. Grazie anche ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile i macchinari utili a far funzionare le apparecchiature salvavita e i materassi antidecubito sono arrivati a destinazione nonostante la tormenta in atto.