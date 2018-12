Maltempo Sardegna: 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati dagli eventi meteo del 2018

La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai Consorzi di Bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018.

Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i Consorzi di Bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento, per la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica, per gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica individuate nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario e per gli interventi di manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate ai fini colturali.

Al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale vanno 382.308,69euro, a quello dell’Oristanese 242.724,29, alla Sardegna Centrale 109.669,72, all’Ogliastra 45.737,95, alla Nurra 76.647,86, alla Gallura 75.900,35 e al Consorzio del Nord Sardegna 67.011,14euro.