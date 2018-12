Maltempo Sardegna: la Giunta stanzia 1,2 mln per le aziende più colpite

La Giunta Pigliaru da’ il via libera allo stanziamento di 1,2 milioni di euro per le aziende agricole colpite dall’ondata di maltempo e di altri 3 milioni per i Consorzi di bonifica. “I danni sono stati ingenti e tutt’ora in fase di accertamento – spiega l’assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria – ecco il perche’ di queste nuove risorse alle aziende”.

Per quanto riguarda quelle destinate ai Consorzi, l’obiettivo indicato dalla Giunta e’ di migliorare la rete irrigua regionale e ridurre la riduzione dei rischi da calamita’.

“Dei 3 milioni – precisa l’assessore – uno e’ destinato al Consorzio di bonifica di Oristano per consentire di risolvere in parte le criticita’ derivanti dagli eventi meteo di ottobre che hanno interessato la provincia”. Gli altri due puntano invece a migliorare la competitivita’ in agricoltura e sono programmati per rendere piu’ moderne le serre in tutto il territorio della Regione.