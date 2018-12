Maltempo Sardegna: 55 km di ponti a rischio alluvione

CNA Sardegna rende noto che nonostante l’Isola sia caratterizzata da un grado di rischio idrogeologico in linea con la media delle regioni del Sud e inferiore alle medie nazionali, la rete infrastrutturale presenta livelli di esposizione significativi, sia per quanto riguarda il rischio alluvione, sia per il rischio di frane: per i ponti a medio-alto rischio alluvionale si tratta di 55 km, ovvero il 19% del totale.

In riferimento al rischio frane la situazione è più grave: la percentuale di ponti “pericolosi” risulta superiore alle medie nazionali, con il 4,2% dei 287 chilometri di ponti regionali.

I dati sono contenuti in un dossier del centro studi della CNA Sardegna che quantifica il livello di rischio per le infrastrutture stradali in Sardegna in relazione a possibili eventi di alluvione e frana. Lo studio evidenzia che circa 1.900 km di strade, il 5,2% dei 37mila km che compongono la rete stradale isolana, ricadono su aree a rischio idrogeologico medio-alto.