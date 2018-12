Maltempo Sicilia, grandinata nel Messinese: chiusa la SS114 “Orientale Sicilia”

La strada statale 114 “Orientale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750, nel territorio comunale di Roccalumera, nella Città metropolitana di Messina, a causa di una forte grandinata in atto.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando che il traffico e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni sul posto. Il personale dell’Anas, in collaborazione con il Comune, e’ al lavoro per la gestione della viabilita’ e per ripristinare la circolazione stradale.