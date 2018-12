Maltempo Sicilia: un milione di euro per le scuole danneggiate

Un milione di euro destinato alle scuole danneggiate dal maltempo in Sicilia: il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti ha disposto l’erogazione di un contributo straordinario per la riparazione dei danni delle scuole colpite dagli eventi sismici e alluvionali degli scorsi mesi di ottobre e novembre. Il provvedimento, che consiste in un finanziamento di 1.139.000 di euro, è destinato agli edifici scolastici resi inagibili, costringendo gli studenti a doppi turni in altre strutture didattiche.