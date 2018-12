Maltempo Sicilia: ripristinata la banchina di Ustica

In meno di dieci giorni è stata data piena funzionalità alla banchina Santa Maria nel porto dell’isola di Ustica (Palermo): sono stati ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’approdo che era stato danneggiato dalle mareggiate di novembre. Per scongiurare un grave pregiudizio per i collegamenti con Palermo, l’assessorato regionale delle Infrastrutture si era tempestivamente mobilitato per avviare e concludere l’intervento in pochi giorni.

La banchina è stata rinnovata con la posa di una moderna pavimentazione corazzata.