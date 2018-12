Maltempo: chiuso tratto della SS7 Via Appia a Terracina

La SS7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 96,400, nel territorio comunale di Terracina, in provincia di Latina, a causa di allagamenti.

Anas rende noto che il transito è consentito ai soli veicoli pesanti, mentre i mezzi leggeri sono deviati sulla viabilità locale limitrofa, con indicazioni sul posto.