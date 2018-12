Maltempo Toscana: 40 interventi per il ripristino delle spiagge

Ripristini, rimodellamenti e riprofilature degli arenili, riposizionamenti dei massi di scogliera: sono, in sintesi, i 40 interventi previsti dal ‘piano litorale toscana’ redatto dalla Regione dopo le violente mareggiate tra il 28 e il 30 ottobre. Il piano di opere, una volta concluso, mettera’ di nuovo le spiagge toscane in grado di affrontare la prossima stagione balneare.

Dopo aver annunciato a novembre con una visita a Piombino lo stanziamento di 5 milioni di euro per realizzare i primi interventi di ripristino sui 34 chilometri di spiaggia fortemente danneggiati (dei 240 complessivi del litorale toscano), il presidente della Regione Enrico Rossi e’ tornato oggi con i tecnici a Piombino (Livorno) e a Grosseto per illustrare di persona uno a uno gli interventi che saranno realizzati nei vari comuni per garantire il recupero economico della costa. Dei 40 interventi 39 sono di ripristino e manutenzione del litorale, e uno per quanto riguarda dune e pineta a Piombino, sulla costa est.