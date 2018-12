Maltempo Toscana, Rossi: “Dalla Regione 13 milioni per le mareggiate di ottobre”

La Regione Toscana destinerà 13 milioni di euro al ripascimento delle spiagge danneggiate dall’eccezionale ondata di maltempo dell’ottobre scorso. Ha già reperito 11 milioni (i restanti 2 milioni verranno assegnati nel 2019) e provveduto, grazie al Genio civile, alla progettazione preliminare, ma “adesso è necessario correre ed è essenziale che i Comuni danneggiati presentino la progettazione esecutiva entro il 31 gennaio, perché le procedure sono semplici ma gli interventi sono molti e se vogliamo che il ripascimento sia concluso per l’estate dobbiamo lavorare da subito tutti, in maniera celere e coordinata, perché è l’unico modo per arrivare all’obiettivo prima della stagione balneare”.

A dirlo è stato il presidente della Toscana Enrico Rossi nel corso dell’incontro con i sindaci dei Comuni della costa settentrionale danneggiati dalle mareggiate del 28-30 ottobre, organizzato a Piombino per presentare gli interventi di recupero del litorale e stabilire i prossimi passi per la loro realizzazione.

Rossi, assieme all’assessore all’ambiente Federica Fratoni ed al consigliere regionale Gianni Anselmi, ha proposto alle amministrazioni un nuovo incontro tra una settimana, per fare definitivamente il punto su quali sono le realtà effettivamente interessate a portare avanti gli interventi di recupero del litorale segnalati dopo le mareggiate di ottobre.

“Per rimediare ai danni del maltempo – conclude Rossi – il Governo ha stanziato 1,5 milioni per gli interventi di primo soccorso. La Regione si sta impegnando per 13 milioni e destinerà tutte queste risorse all’erosione costiera. Io credo che chi vuole realmente ripristinare le spiagge prima della stagione balneare dovrebbe cogliere questa opportunità. Avevamo avvertito tutti i comuni, ma non tutti si sono presentato all’appuntamento. I tempi sono stretti. Un avviso ai naviganti: bisogna esserci. Solo se tutti svolgeranno il loro ruolo con serietà e rispettando i tempi, l’obiettivo è realizzabile”.