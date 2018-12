Maltempo Toscana: fino al 14 Dicembre le domande per i contributi di primo sostegno

Privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito al maltempo in Toscana di fine ottobre. In base all’ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il “primo sostegno”, le misure prevedono un contributo fino a un massimo di 5000 euro per i privati “di immediato sostegno alla popolazione” e fino a un massimo di 20mila per le imprese per “l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive”.

Si può presentare domanda di contributo attraverso due moduli, rispettivamente il modulo A (per cittadini privati) e il modulo B (per imprese). Tutti i soggetti che sono interessati a fare richiesta dovranno ritirare l’apposito modulo presso il proprio Comune e restituirlo compilato esclusivamente alla amministrazione comunale dove il bene danneggiato è ubicato entro e non oltre il 14 dicembre.

Pertanto si raccomanda a tutti i soggetti interessati di recarsi presso il proprio Comune per ritirare i moduli e tutte le informazioni e i dettagli necessari.

“Applichiamo con molta soddisfazione questa novità che so che il Dipartimento nazionale ha elaborato anche in seguito all’esperienza portata avanti dalla Regione Toscana dopo l’alluvione di Livorno – commenta il presidente Enrico Rossi – in cui sono stati concessi subito contributi sia ai privati che alle imprese come in questo caso”.