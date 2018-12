Maltempo Trentino: accordo di solidarietà per cittadini e imprese

Firmato da Provincia di Trento, sindacati e imprenditori un accordo di solidarietà per sostenere i cittadini e le imprese trentine colpite dal Maltempo di fine ottobre. E’ previsto che ogni lavoratore che lo desidera possa donare almeno un’ora della propria retribuzione a sostegno di questi interventi; altrettanto farà il suo datore di lavoro. I contributi confluiranno nel fondo di solidarietà “Calamità Trentino 2018”.

L’adesione è libera e volontaria e dovrà avvenire entro il mese di giugno 2019. “E’ un esempio di forte unità del sistema Trentino, che dimostra di sapersi mettere attorno a un tavolo e varare un progetto utile al territorio”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

“E’ un atto che va nella giusta direzione e che dimostra ancora una volta, come in passato, la capacità di tutto il sistema trentino di attivarsi in modo autonomo e dare risposte di fronte alle situazioni di grande difficoltà”, hanno commentato i segretari provinciali di Cgil Cisl Uil del Trentino Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti. Tra i firmatari anche il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, che ha evidenziato come il territorio rechi i segni della gravità di quanto è accaduto.