Maltempo Trentino: 94.300 euro dal Fondo di solidarietà alle prime 7 imprese

Il Fondo di solidarietà del Trentino, nato nel 2015 per garantire le integrazioni salariali, ha autorizzato risorse per 94.300 euro a copertura del costo del lavoro degli addetti sospesi per l’emergenza Maltempo.

La somma – fa sapere il Fondo – è destinata alle prime sette imprese locali che hanno chiesto il sostegno per il pagamento delle integrazioni salariali a 1.195 lavoratrici e lavoratori sospesi dal lavoro nelle giornate di Maltempo del 30 e 31 ottobre scorsi.

“Si tratta di un primo, limitato intervento – sottolineano il presidente del Fondo, Andrea Grosselli e la consigliera delegata Roberta Meneghini – che non ha ovviamente la pretesa di risolvere i problemi e coprire, se non in minima parte, gli ingenti costi provocati alle imprese dal Maltempo di fine ottobre. Ma le aziende che non hanno potuto far lavorare i propri dipendenti nelle giornate di allerta, grazie al Fondo hanno gia’ trovato una prima risposta a poco piu’ un mese e mezzo dagli eventi meteorologici che hanno messo in ginocchio il Trentino. Grazie al contributo assicurato dal Fondo di Solidarieta’ i datori di lavoro che hanno presentato domanda vedranno infatti azzerato il costo del lavoro per le giornate in cui, causa Maltempo, le attivita’ economiche sono state sospese o ridotte”.