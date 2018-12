Maltempo Trentino: “Lavoriamo per conservare il legno”

“La Provincia non può intervenire sul prezzo del legname. Quello che stiamo cercando di fare e’ mettere a disposizione degli spazi e anche gli impianti che servono per far in modo che il legname si mantenga. Questo con la finalita’ di stoccare il legno e mantenerlo uno o due anni per fare in modo che non vada sul mercato e quindi non abbassare troppo il prezzo. Stiamo ragionando anche su un intervento provinciale temporaneo per le aziende che lavorano il legno”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, rispondendo ai giornalisti a margine dell’incontro con il ministro all’agricoltura, Gian Marco Centinaio, che poco prima si era riunito con l’assessora all’agricoltura, Giulia Zanotelli, quello all’ambiente e urbanistica, Mario Tonina, ed i rappresentanti di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Acli Terra, per fare il punto della situazione dell’agricoltura trentina, in particolare in seguito ai danni causati dal maltempo di fine ottobre.