Maltempo Valle d’Aosta: traforo del Gran San Bernardo chiuso ai mezzi pesanti

Una forte nevicata tra Svizzera e Valle d’Aosta ha provocato la chiusura del traforo del Gran San Bernardo ai mezzi pesanti. Non si segnalano criticità al traforo del Monte Bianco, dove è in vigore un “codice giallo” per “neve in atto con intensità debole o media e senza effetti sul deflusso del traffico“.

L’ufficio meteo regionale oggi prevede cielo “da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni da deboli a moderate, soprattutto sulla dorsale, sotto forma di bufera, nevose a circa 1000/1200 metri in lieve rialzo. Qualche fiocco possibile portato dal vento anche a quote inferiori“.

Il grado di pericolo valanghe è 4-forte nel nordovest, 3-marcato nel nord, centro e sud, 2-moderato nel sudest.