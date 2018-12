Maltempo Veneto: donazione di 500mila euro dalla Banca d’Italia

Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha deliberato l’erogazione di un contributo liberale di 500 mila euro da destinare alla Regione del Veneto per gli interventi a favore delle famiglie e delle comunità locali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre-novembre 2018.

Lo ha comunicato, con una lettera inviata al Presidente Luca Zaia, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

“Al Governatore Visco e all’intera Istituzione Banca d’Italia – dice Zaia – rivolgo tutta la gratitudine, mia personale e dei territori e delle popolazioni colpite, per una decisione di eccezionale significato, morale e materiale, che testimonia come la tragedia che ha colpito le genti venete abbia toccato il cuore delle persone, ma sia stata colta in tutta la sua gravità anche da Istituzioni prestigiose come Bankitalia. Questo ingente aiuto – conclude Zaia – arriva come un grande e insperato regalo di Natale alle popolazioni colpite. Garantisco che ogni euro verrà utilizzato per loro, per le loro necessità, per sostenere la rinascita di territori martoriati”.