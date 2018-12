Maltempo Venezia: rischio gelate, pronto il piano neve

In considerazione della possibilità di deboli nevicate anche nelle zone collinari e di pianura, la protezione civile comunale di Venezia ha concordato con Aim una fase di monitoraggio dell’evoluzione meteo cui far seguire, se le previsioni rimarranno inalterate, l’attivazione dalle 21 del Piano neve. Saranno eventualmente messi in funzione i due mezzi preposti alla salatura preventiva dei punti critici stradali e attivato il numero telefonico 0444955660 dedicato alle segnalazioni. Se necessario, altri 5 mezzi spargisale saranno pronti ad uscire per la salatura delle altre strade.