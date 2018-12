Maltempo: forti raffiche di vento spazzano l’Altopiano di Asiago

Un forte vento ha caratterizzato l’intera giornata di oggi sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) dove lo scorso 29 novembre un uragano ha distrutto decine di migliaia di abeti nelle zone boschive. Le forti raffiche odierne hanno abbattuto rami e tronchi che sono caduti sulle strade, anche se al momento non risulterebbe danni a persone o cose.

Sette gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Asiago che sono intervenuti nei vari comuni del comprensorio montano (oltre che nel capoluogo anche a Roana, Rotzo e Foza) per rimuovere tronchi e rami caduti sulle arterie che sono tutte state liberate. La forza del vento e’ notevolmente calata dopo il tramonto e in serata non era in corso nessun intervento.