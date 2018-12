Il maestrale imperversa in Sardegna da 2 giorno, provocando danni e disagi. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per condizioni meteo avverse valida fino alla mezzanotte.

A causa del forte vento , il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza dei parchi di San Michele, Monte Urpinu e Bonaria: non riapriranno fino a quando non cesseranno le condizioni di pericolo.

Maltempo, vento forte a Cagliari: il Comune chiude i parchi

A causa del forte vento, il Comune di Cagliari ha disposto la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza dei parchi di San Michele, Monte Urpinu e Bonaria: non riapriranno fino a quando non cesseranno le condizioni di pericolo. Il maestrale imperversa in Sardegna da 2 giorno, provocando danni e disagi. La Protezione civile regionale

