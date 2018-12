Sono ripresi questa mattina alle 6 i collegamenti ferroviari sulla linea Golfo Aranci-Macomer, interrotta ieri sera a causa di alberi e rami che, staccatisi a causa del forte vento di Maestrale , hanno bloccato il passaggio dei treni nella tratta Olbia-Enas-Monte Telti, in Gallura. Gli effetti dell’interruzione hanno riguardato quattro convogli regionali, che sono stati cancellati, mentre altri quattro sono stati sostituiti con bus fra Olbia e Berchidda.

Intervento dei vigili del fuoco a Cagliari per un palo dell’illuminazione caduto sulla strada nella notte. Ieri sono stati almeno una quarantina gli interventi nel Nuorese, in particolare a Siniscola, Macomer, Lanusei e Tortolì. Le forti raffiche hanno abbattuto alberi, insegne e pali.

A causa dell’oscillazione di una gru, ad Olbia alcune famiglie di una palazzina di via Emanuela Loi sono state evacuate. Il maestrale ha spazzato la Gallura, ma i collegamenti aerei e navali per la penisola sono rimasti regolari.

Forte vento di maestrale in Sardegna : numerosi i danni e i disagi registrati dalla giornata di ieri.

Maltempo, vento forte in Sardegna: evacuazioni e numerosi interventi dei vigili del fuoco

