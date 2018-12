Manovra, Coldiretti: agricoltori in piazza a Bari

A seguito dell’approvazione della Manovra gli agricoltori scendono in piazza per denunciare l’assenza nella legge di stabilità delle misure necessarie a garantire adeguate risorse al Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle pesanti calamità che hanno colpito importanti regioni del Paese, a partire dalla Puglia dove si è verificato un drammatico calo del 65% nella produzione di olio che ha messo in ginocchio i produttori. L’appuntamento degli agricoltori della Coldiretti è per oggi lunedì 31 dicembre sul lungomare di Bari in Puglia, dove si produce oltre la metà dell’olio italiano.

Si avvia in tal mondo la mobilitazione “Salvaolio” della Coldiretti per difendere il prodotto simbolo della dieta mediterranea Made in Italy di fronte ad una emergenza storica.