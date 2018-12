Matera 2019: 40 piante per dare ‘ossigeno’ alla Capitale della Cultura

Profumi e frutti con le piante autoctone di sorbo, melograno, carrubo, noce, cotogno, bagolaro, fico, mandorlo e alloro per dare “ossigeno” ai luoghi di Matera Capitale europea della Cultura 2019.

E’ l’iniziativa attuata oggi da Legambiente, Fondazione “Matera-Basilicata 2019” e “Materadio 2018” e che ha portato alla piantumazione di 40 alberi nei terreni attigui a Casino Padula, il luogo di progettualità dell’Open Design school della stessa Fondazione.

Con la piantumazione – hanno spiegato gli organizzatori – si è proceduto a compensare il consumo di anidride carbonica effettuato durante un evento come Materaradio, la festa di RadioTre, che nello scorso mese di settembre ha consumato 1.100 chilowattora di energia elettrica.

Ogni albero nel corso dell’anno avrà una capacità di assorbimento di 800 kg/Co2. L’esperienza potrà essere replicata anche per altri eventi di rilievo, in calendario nella programmazione per l’anno da Capitale con l’individuazione di aree nei quartieri e nei borghi.