Matera Capitale Europea della Cultura: Open Day in Basilicata

“Open Day in Basilicata alla vigilia dell’imminente ingresso del 2019 che coronerà Matera Capitale Europea della Cultura. Domani illustreremo il Patrimonio Ambientale Escursionistico della Basilicata ad un pubblico giovane e la figura professionale di Guida Ambientale Escursionistica. La Lucania, nel 2019, farà del turismo di qualità uno dei suoi asset di sviluppo principale. L’Open Day sarà rivolto a quel pubblico giovanile ma anche non giovanile interessato ad essere protagonista di questa stagione dell’economia lucana. In una regione come la Basilicata in cui il patrimonio naturalistico rappresenta una delle più importanti ricchezze da salvaguardare e tutelare, si sente sempre di più la necessità di far conoscere la figura delle Guide Ambientali Escursionistiche ed il suo ruolo fondamentale di “ambasciatrice” del turismo sostenibile e della valorizzazione dei luoghi e della loro natura. Ad esempio in Basilicata abbiamo la Faggeta di Cozzo Ferriero che è nella parte lucana del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta della Faggeta più vetusta del Sud Europa con un’estensione di 70 ettari”. Lo ha annunciato Giovanna Petrone, Coordinatrice delle Guide Aigae della Basilicata e Consigliere Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche.

Open Day a poche settimane da Matera 2019

“Siamo oramai alla vigilia di Matera Capitale Europea della Cultura – ha proseguito Petrone – e domani alle ore 10 e 30, in Basilicata Open Day per illustrare una figura professionale importante per questa regione quale quella della Guida Ambientale Escursionistica. Inizieremo alle ore 10 e 30 presso la sala consiliare del comune di Policoro, mentre nel pomeriggio, alle ore 15 e 30, saremo a Sant’Arcangelo dove, all’interno della biblioteca del Centro Polifunzionale, i giovani potranno scoprire quello che è uno dei mestieri più importanti per il turismo ambientale e sostenibile. Oramai il turismo ambientale è uno dei principali trend del turismo italiano, anche in bassa stagione, capace di far scoprire i luoghi e il loro patrimonio culturale e naturalistico”.