Il Mibac aderisce alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il Ministero per i beni e le attività culturali aderisce, il 3 dicembre, alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo nei propri luoghi della cultura, in tutto il territorio nazionale, attività e progetti finalizzati alla fruizione ampliata del patrimonio. Il claim “Un giorno all’anno tutto l’anno” accompagnerà le iniziative organizzate per l’occasione da musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche, con percorsi e visite guidate, incontri e conferenze che confermeranno l’impegno del Mibac ad assicurare, sempre, il più ampio accesso ai luoghi e ai contenuti culturali.

“La cultura è assenza di barriere ed è per questo che il Ministero aderisce con piena convinzione ed entusiasmo alla Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Un giorno speciale per ribadire un impegno di tutti i giorni, affinché chiunque, senza alcuna distinzione, possa nutrirsi di cultura e sperimentarne la capacità inclusiva, fondamentale nella crescita individuale e sociale“, ha dichiarato il Ministro Alberto Bonisoli.