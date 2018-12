Misure antismog a Torino, il sindaco Appendino: “L’obiettivo è tutelare la salute pubblica”

“Il protocollo è noto, il problema dello smog pure. Abbiamo fatto una deroga per Natale e Santo Stefano, ma negli altri giorni rispettiamo le misure previste“: lo ha dichiarato Chiara Appendino, sindaco di Torino, in riferimento allo stop ai diesel Euro 4 nei giorni dello shopping natalizio e alle conseguenti critiche dei commercianti. “Il nostro obiettivo è tutelare la salute pubblica, per di più è la prima volta che i Comuni si coordinano, a livello di Città metropolitana, per fare fronte al problema“.