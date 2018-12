Modena: disinnescata bomba d’aereo della II Guerra Mondiale

Concluse le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena.

Circa 2mila le persone evacuate: dalla tarda mattinata sono rientrate nelle loro abitazioni ed è ripreso il traffico stradale e ferroviario. L’ordigno è stato despolettato e rimosso dagli artificieri del genio dell’Esercito: è stato trasportato in un campo per il brillamento.