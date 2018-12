Montagna: in Piemonte la neve abbondante anticipa la stagione sciistica in quota

La neve caduta in abbondanza nelle scorse settimane sul nordovest hanno favorito in Piemonte l’apertura anticipata della stagione sciistica in alta quota. I primi ad aprire sono stati gli impianti del cuneese: a Pratonevoso, dove la stagione sarà inaugurata l’8 dicembre, la neve caduta abbondante unita agli impianti di innevamento, hanno consentito l’apertura delle piste già lo scorso weekend.

Apertura anticipata lo scorso fine settimana anche ad Artesina dove da venerdì le piste sono aperte in quota sul Pian della Turra. Sabato scorso apertura nel Verbano Cusio Ossola, nella stazione di San Domenico, e sulle montagne del novarese e della Valsesia.

Questa settimana aperti gli impianti della Vialattea, in alta Valsusa.

Da ieri si scia anche nella pista di fondo di Pragelato, in Valchisone.