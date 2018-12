Morto G.H. Bush, il ricordo di Gorbaciov: “Ha contribuito alla fine della Guerra Fredda e della corsa agli armamenti”

Mikhail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, ha reso omaggio all’ex Presidente degli Stati Uniti George H. Bush, scomparso oggi all’età di 94 anni. “Molti dei miei ricordi sono legati a quest’uomo, abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme in un’epoca di enormi cambiamenti” nella quale “ciascuno era stato chiamato ad assumersi delle enormi responsabilità” ha ricordato Gorbaciov, che ha elogiato Bush per il suo contributo “alla fine della Guerra Fredda e della corsa agli armamenti“. E dunque, mentre parte dell’opinione pubblica lo addita come uno dei presidenti più guerrafondai che gli USA abbiano mai avuto, l’ex leader sovietico ne restituisce un’immagine più moderata, realistica ed intellettualmente onesta.