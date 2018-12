I funerali si terranno a Bologna lunedì 24 dicembre alle 14:30 nella Chiesa di San Paolo Maggiore in via de’ Carbonesi 18.

Morto Enzo Boschi: i funerali a Bologna il 24 dicembre

Addio al geofisico Enzo Boschi, che per 12 anni, fino al 2011, è stato alla guida dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Era malato da tempo. I funerali si terranno a Bologna lunedì 24 dicembre alle 14:30 nella Chiesa di San Paolo Maggiore in via de’ Carbonesi 18. Morto il geofisico Enzo Boschi: per

