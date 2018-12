Napoli, San Gennaro: domenica atteso il 3° miracolo del sangue

Grande attesa per domenica 16 dicembre a Napoli per il 3° e ultimo miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. La ricorrenza segue la processione di maggio e del 19 settembre e tramanda il miracolo del 16 dicembre 1631, giorno di un’eruzione del Vesuvio in cui, secondo i fedeli, l’esposizione in processione del sangue e del busto del Santo protettore al Ponte dei Granili fermò il magma che minacciava di distruggere la città.

La cerimonia di dicembre si tiene nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, all’interno del Duomo: l’inizio è previsto alle 10 di domenica.