Natale: sempre più acquisti online, 6,8 miliardi in due mesi

Secondo le previsioni dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, in vista delle festività natalizie, tra novembre e dicembre gli acquisti online degli italiani valgono circa 6,8 miliardi di euro, pari al 25% della domanda di eCommerce annuale, in crescita di circa il 20% rispetto al 2017. Tra i regali più richiesti ci sono quelli tecnologici, abbigliamento e prodotti sportivi, giocattoli, oggetti di design e cosmetici.

Secondo l’Osservatorio sono prevalentemente quattro le motivazioni che spingono a fare acquisti su Internet: la maggiore maturità dell’offerta; convenienza di prezzo per la presenza di promozioni online; crescente cultura digitale degli italiani; maggior consapevolezza sui vantaggi dell’eCommerce.

Per i regali di Natale domina la tecnologia con smartphone, assistenti vocali, tv e piccoli elettrodomestici.