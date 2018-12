Natale: arrivano nel weekend gli alberi da boschi distrutti

Arrivano gli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. L’iniziativa fino ad esaurimento scorte è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale. L’appuntamento è per il 13, 14, 15 e 16 dicembre nei mercati di Campagna Amica con calendario e orari differenziati dalla Lombardia al Veneto fino alla Capitale a Roma in via San Teodoro 74 (www.campagnamica.it) Si tratta di punte di un abeti di dimensioni variabili dal 1,5 ai 2 metri caduti sull’Altopiano di Asiago, uno dei luoghi piu’ colpiti dalla devastazione, che i cittadini possono portare nelle case durante le feste con una offerta minima di 15 euro per avere nelle case un simbolo concreto della solidarietà ed accompagnare la ripresa. Un appuntamento anche per far conoscere l’importanza di scegliere per Natale l’albero vero Made in Italy che concilia il rispetto della tradizione con quello dell’ambiente, a differenza di quelli di plastica che nascono dal petrolio e inquinano l’ambiente.

