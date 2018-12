Natale: in Calabria protagonisti i prodotti locali

In Calabria anche in questo Natale 2018 i protagonisti indiscussi sono i prodotti locali, dagli ingredienti base per pranzi e cenoni, fino ai dolci tipici.

La tendenza è quella di festeggiare in casa le festività natalizie, mentre a Capodanno la scelta cade su ristoranti e agriturismi.

Il menù preferito in genere è quello a base di pesce, con abbinamenti di verdure.

Per i primi piatti si conferma la tradizione della pasta fresca fatta in casa, poi si prediligono funghi, carne di maiale e capretto, broccoli, olive, pesce stocco. Immancabile, su quasi tutte le pietanze, il peperoncino.

I dolci sono il punto forte: spazio ai “fichi a crocetta”, alla “pittanchiusa” con uva passa, noci e mandorle, e ai “turdilli” fritti, alle nepitelle e alle ciambelle fritte.