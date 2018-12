Natale: al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo tutor della spesa e agrichef, pronti a dare utili consigli

Oggi e domani, al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo ci sarà ampio spazio per i tutor della spesa e per gli agrichef, pronti a dare utili consigli natalizi, dai tipici cesti alle ricette tradizionali, ma anche su come difendersi dalle contraffazioni, riconoscere la qualità dei prodotti e fare acquisti consapevoli, anche in vista del cenone della Vigilia e del pranzo di Natale. Non solo informazioni sui luoghi di produzione e sui metodi utilizzati, ma anche istruzioni per leggere bene le etichette, valorizzazione della biodiversità e suggerimenti per risparmiare tagliando gli sprechi e recuperando gli avanzi. Questo weekend un’attenzione particolare sarà dedicata ai prodotti della filiera ovina che nel Lazio vive un momento difficile a causa del prezzo del latte riconosciuto dalle industrie che non copre neanche i costi di produzione degli allevatori.

Spazio all’interno dei menù contadini preparati per il pranzo, all’abbacchio alla scottadito, la pecora al sugo e il caciofiore, e alle degustazioni dei pecorini e delle ricotte presenti al mercato. Prodotti a chilometro zero, genuini, che è possibile acquistare senza intermediazioni e che garantiscono maggiore freschezza perché non devono essere trasportati per migliaia di chilometri (è stato stimato che un pasto medio prima di arrivare in tavola percorre più di 1900 km su camion, nave o aereo).