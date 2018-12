Natale, CNA: new entry sotto l’albero, regalare un viaggio è un business da 900 milioni

New entry sotto l’albero tra i regali di Natale: il viaggio si sta imponendo tra i doni più gettonati, seguito dagli evergreen, cioè le specialità enogastronomiche e prodotti di bellezza, i capi d’abbigliamento, i libri e i dispositivi tecnologici.

Un’indagine condotta dal Centro studi Cna, in collaborazione con Cna Turismo e Commercio, condotta tra gli iscritti alla Confederazione, ha rilevato che l’importo complessivo dei viaggi strenna regalati nelle settimane natalizie dovrebbe raggiungere i 900 milioni.

Il costo medio del dono si aggira intorno ai 600 euro per ognuno del milione e mezzo di pacchetti regalo con dentro il viaggio.

La gamma di spesa è molto ampia: va dai 150/200 euro di un weekend a qualche migliaio di una crociera di lusso o di una trasferta intercontinentale.