Natale, Codacons: un regalo su 3 sarà acquistato online

“Milioni di italiani sono alle prese in queste ore con gli acquisti di Natale, scegliendo i regali da mettere sotto l’albero e doni da destinare ad amici, familiari e partner. Negozi e centri commerciali di tutte le citta’ sono presi d’assalto ma a guadagnare posizioni rispetto al passato e’ senza dubbio l’e-commerce. Quest’anno piu’ di 1 regalo di Natale su 3 (il 35% del totale) sara’ acquistato online, ricorrendo a portali e siti specializzati nella vendita online“: lo rende noto il Codacons che sta monitorando la spesa natalizie delle famiglie.

In testa alla classifica dei regali piu’ acquistati il comparto dell’elettronica e hi-tech, con smartphone, tablet, PC, e piccoli elettrodomestici che conquistano il primato degli oggetti piu’ presenti sotto l’albero. Al secondo posto l’abbigliamento. Immancabili i giocattoli destinati ai bambini, che si piazzano al terzo posto della classifica dei prodotti piu’ regalati a Natale.

In leggero calo gli acquisti di cosmetici, profumi, bigiotteria e gioielli.