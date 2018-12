Natale, Codacons: quest’anno un regalo su 3 acquistato online

Milioni di italiani sono alle prese con gli acquisti di Natale, scegliendo i regali da mettere sotto l’albero e doni da destinare ad amici, familiari e partner. Negozi e centri commerciali di tutte le città sono presi d’assalto ma a guadagnare posizioni rispetto al passato è senza dubbio l’e-commerce. Quest’anno più di un regalo di Natale su 3 (il 35% del totale) sarà acquistato online, ricorrendo a portali e siti specializzati nella vendita online, spiega il Codacons, che sta monitorando la spesa natalizie delle famiglie.

In testa alla classifica dei regali più acquistati ancora una volta si piazza il comparto dell’elettronica e hi-tech, con smartphone, tablet, PC, e piccoli elettrodomestici che conquistano il primato degli oggetti più presenti sotto l’albero. Al secondo posto si piazza l’abbigliamento, un classico dei regali di Natale che quest’anno ha potuto contare su promozioni e sconti in occasione del Black Friday sia nei negozi fisici che in quelli virtuali, offerte che hanno incrementato le vendite in tutto il comparto portando gli italiani ad anticipare i regali. Immancabili poi i giocattoli destinati ai bambini, che si piazzano al terzo posto della classifica dei prodotti più regalati a Natale. A differenza degli scorsi anni risultano in leggero calo gli acquisti di cosmetici, profumi, bigiotteria e gioielli.