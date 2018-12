Natale, Coldiretti: domani e domenica in vendita gli abeti dai boschi distrutti dal maltempo

Ultima opportunità per portare a casa gli alberi di Natale della solidarietà ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del Nord-Est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 ottobre.

L’iniziativa fino ad esaurimento scorte è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale. L’appuntamento è con un calendario differenziato nei mercati degli agricoltori di ‘Campagna Amica’ a partire dalla Capitale a Roma in via San Teodoro 74 il 15 e 16 dicembre dalle 8 alle 15 fino alla Lombardia a Como nel parcheggio di Porta Spinola sabato dalle 8 alle 12.30 e a Milano nel mercato coperto in via Friuli sempre sabato dalle 8,30 alle 19,00 ed anche in Veneto a Padova in via Vicenza 32 sabato dalle 8.30 alle 13, a Treviso in piazza Giustinian Recanati 8 sabato dalle 8,30 alle 13, a Rovigo in via Veneto Tassina sabato dalle 8,30 alle 13 e a Vicenza in Via Cordenons 4 sabato e domenica dalle 8,30 alle 13 (www.campagnamica.it).

Si tratta di punte di abeti di dimensioni variabili dal 1,4 a 1,8 metri caduti sull’Altopiano di Asiago, uno dei luoghi piu’ colpiti dalla devastazione, che i cittadini possono portare nelle case durante le feste con una offerta minima di 15 euro per avere nelle case un simbolo concreto della solidarietà ed accompagnare la ripresa.