Natale: fiaccolata a Portofino, a due mesi dal crollo per il maltempo

Una fiaccolata di Natale ha unito idealmente Santa Margherita, Paraggi e Portofino: a quasi due mesi dal crollo della SP227 i due comuni liguri si sono abbracciati all’inizio della Cervara nella notte della vigilia di Natale, per percorrere insieme il tratto di strada.

Presente il primo cittadino Matteo Viacava e il vicesindaco Giorgio D’Alia, come anche il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donandoni.

Al termine della fiaccolata le oltre 200 persone presenti hanno raggiunto la Chiesa di Divo Martino per la Solenne Messa di Natale.