Natale: a Genova l’albero in memoria delle vittime ponte Morandi

“Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpretano lo spirito della Natività”: è il titolo dell’installazione presente nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, inaugurata ieri. È un’installazione natalizia ideata e realizzata a cura della Fondazione Novaro, che raccoglie 43 opere di artisti liguri, in omaggio alle 43 vittime del ponte Morandi.

L’installazione è a forma di albero, ha 43 rami, si regge su un basamento che ricorda i rocchettoni usati per trasportare cavi su mezzi pesanti ed è contornato da pietre di fiume, materiale ricavato dal greto del Polcevera come i pezzi di legno che sono serviti per realizzare i rami. Sulla sommità dell’albero è fissato un piccolo presepe realizzato dall’artista albissolese Tullio Mazzotti nel 1929.

“Questo albero – ha spiegato il presidente Toti – è il simbolo della capacità di reazione e dell’orgoglio di questa città, e anche dell’efficacia delle azioni che con il contributo di tutti vengono portate avanti: basta vedere come cambia la città ora dopo ora grazie al lavoro del Sindaco e di tutti i genovesi. Ringrazio la Fondazione Novaro per questa bellissima installazione che si aggiunge ai tanti esempi di solidarietà che abbiamo visto in questi mesi“.