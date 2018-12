Natale, CNA: il 46% degli italiani preferisce il panettone al pandoro

Tra i dolci natalizi, il Panettone è quello che conquista la preferenza del 46% degli italiani, il Pandoro arriva al 37%, mentre dolci tipici sono preferiti dal 17% di italiani: lo ha rilevato un sondaggio condotto da Swg per CNA su un campione rappresentativo nazionale di maggiorenni.

La ricerca ha rilevato che il Panettone rimane al top grazie alle preferenze accordate da maschi e meno giovani in genere. L’ascesa del Pandoro è invece trainata dalle donne e dai più giovani.

Non è il Nord-Ovest (con Milano dov’è nato) il picco territoriale delle preferenze per il Panettone ma il Centro: il predominio è netto (tocca il 53% delle opzioni, contro il 35% del Pandoro e il 12% dei dolci locali), mentre nelle regioni del Nord-Ovest arriva al 51%, lasciando il Pandoro al 35% e i dolci territoriali al 14%. Il Pandoro primeggia solo nel Nord-Est (la sua terra d’origine) con il 46%, seguito da Panettone (43%) e dolci locali (11%).

Al Sud il Panettone e il Pandoro finiscono testa-a-testa, e comunque al di sotto della media: 38% contro 33%. Una tendenza dovuta anche dell’ampia selezione di dolci tipici dell’ex Regno delle Due Sicilie, che raggiungono il 29% del gradimento.