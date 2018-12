Natale: sulle tavole degli italiani 54 milioni di panettoni e pandori

In occasione delle festività arriveranno sulle tavole degli italiani oltre 54 milioni di confezioni di panettoni e pandori: lo rende noto Assolatte su rilevazioni dell’Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane. Dall’analisi dell’Associazione Italiana Lattiero Casearia emerge la leadership italiana di consumo di panettone e pandoro a livello mondiale stimata in circa 3 kg annui pro capite e dovuta al fatto di essere il Paese produttore.

Assolatte ricorda l’importanza di alcuni ingredienti nella preparazione dei lievitati come il lievito naturale da pasta acida, le uova fresche, lo zucchero e il burro che deve rappresentare almeno il 16% degli ingredienti del panettone e almeno il 20% di quelli del pandoro secondo il decreto del 2005 che stabilisce le fasi di preparazione ed è mirato a tutelare la tradizione dolciaria italiana dalle imitazioni di scarso valore. L’unica eccezione ammessa nella sostituzione del burro – precisa Assolatte – è il burro di cacao.